Giugliano in via San Rocco i 100 anni di nonna Raffaela

Teleclubitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti riuniti in via san Rocco a Giugliano per festeggiare i 100 anni di nonna Raffaela. Presenti al grande evento le figlie, i nipoti, e i pronipoti, alcuni provenienti per l’occasione dalla Germania e dalla regione Lazio.   Al quinto piano dell’abitazione del centro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano in via san rocco i 100 anni di nonna raffaela

© Teleclubitalia.it - Giugliano, in via San Rocco i 100 anni di nonna Raffaela

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Addio al titolare del bar "Crescenzo" Santopaolo: fatale un malore mentre faceva jogging - Salvato dai soccorritori del 118 era stato poi trasportato in ospedale per le cure. Scrive napolitoday.it

Marano, carambola e ribaltamento in via San Rocco: due feriti - Notte movimentata quella appena trascorsa a Marano, dove si è verificato un grave incidente stradale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Via San Rocco