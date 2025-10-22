Giro di vite anti-bivacco Multe da 80 a 430 euro
La giunta comunale, durante la riunione che si è tenuta ieri mattina, ha approvato i criteri per il quadro sanzionatorio dell’ordinanza contingibile e urgente numero 70 del 12 agosto 2025, avente per oggetto "preservare il decoro e la fruibilità delle aree pubbliche". Un tema che è stato al centro del dibattito cittadino per l’intera estate viste le ondate di turisti che bivaccavano, appunto, nel centro storico e persino davanti al Comune. L’atto è stato proposto dall’assessore alla sicurezza e Polizia Locale Enrico Tucci. Come si legge nelle premesse dell’atto, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha adottato misure finalizzate su tutto il territorio del Comune e, in particolare, nelle aree e strutture pubbliche ricadenti nel perimetro del sito Unesco, di bivaccare, dormire, sdraiarsi o accamparsi, in modo tale da impedire la libera e piena fruizione degli spazi pubblici, arrecare intralcio, pregiudicare il decoro e l’immagine della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
