Giovedì perturbato e ventoso in Appennino sarà di burrasca | scatta l' allerta arancione
Si annuncia un giovedì particolarmente ventoso sulla Romagna. E la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per vento in pianura e arancione per il crinale. Nell'avviso viene specificato che sono previsti “venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 chilometri orari e 88 chilometri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
