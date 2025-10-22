Giovedì perturbato e ventoso in Appennino sarà di burrasca | scatta l' allerta arancione

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si annuncia un giovedì particolarmente ventoso sulla Romagna. E la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per vento in pianura e arancione per il crinale. Nell'avviso viene specificato che sono previsti “venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 chilometri orari e 88 chilometri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Martedì perturbato e burrascoso in Appennino: scatta una nuova allerta meteo - Si annuncia un martedì perturbato sull'Emilia Romagna e particolarmente ventoso sull'entroterra forlivese. Segnala forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Perturbato Ventoso Appennino