Giovanni Paolo II | il secondo attentato a Fatima tenuto nascosto per anni Cosa accadde davvero?

Non accadde solo in Piazza San Pietro. Giovanni Paolo nel 1982 a Fatima subì un secondo agguato che fu taciuto, e che richiama il famoso terzo segreto. Il secondo attentato a Giovanni Paolo II avvenne addirittura a Fatima, ma le cronache dell’epoca non ne parlarono e non fu rilasciata alcuna dichiarazione dalla Sala Stampa della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Giovanni Paolo II: il secondo attentato a Fatima tenuto nascosto per anni. Cosa accadde davvero?

