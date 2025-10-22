Giovanni Muscarà presidente di Vivavoce | Ricordo ancora la prima volta che ho subito voice shaming per la mia balbuzie È successo quando avevo sei anni il primo giorno di scuola

Vanityfair.it | 22 ott 2025

Quasi il 75% delle persone con balbuzie ha subito esperienze discriminatorie legate al proprio modo di parlare. Prese in giro e commenti negativi lasciano spesso una traccia profonda sul benessere psicologico di chi li subisce. A questo proposito è stato creato l’Osservatorio Voice Shamingprimo progetto in Italia dedicato proprio alla discriminazione della voce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Giovanni Muscarà, presidente di Vivavoce: «Ricordo ancora la prima volta che ho subito voice shaming per la mia balbuzie. È successo quando avevo sei anni, il primo giorno di scuola»

