Quasi il 75% delle persone con balbuzie ha subito esperienze discriminatorie legate al proprio modo di parlare. Prese in giro e commenti negativi lasciano spesso una traccia profonda sul benessere psicologico di chi li subisce. A questo proposito è stato creato l'Osservatorio Voice Shaming, primo progetto in Italia dedicato proprio alla discriminazione della voce.

© Vanityfair.it - Giovanni Muscarà, presidente di Vivavoce: «Ricordo ancora la prima volta che ho subito voice shaming per la mia balbuzie. È successo quando avevo sei anni, il primo giorno di scuola»