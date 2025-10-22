Oggi, 22 ottobre 2025, Giovanni Firera celebra il suo compleanno. Figura di rilievo nel panorama culturale e istituzionale italiano, Firera ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della cooperazione tra Italia e Albania. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente Onorario di Confindustria Albania in Italia, incarico che gli consente di rafforzare i legami economici e culturali tra i due Paesi. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto ruoli significativi come Responsabile Comunicazione per l’INPS Piemonte e Vice Direttore di CorriereInformazione.it. In occasione del suo compleanno, numerosi sono i messaggi di auguri e riconoscimento ricevuti da amici, colleghi e istituzioni, a testimonianza del suo instancabile impegno e della dedizione al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giovanni Firera festeggia oggi il suo compleanno: un riconoscimento al suo impegno tra Italia e Albania