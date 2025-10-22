Giovanile - Presentate le squadre e l’attività dalla società neroverde Entusiasmo Mercatale Festa per i più piccoli

Presentate le tre squadre del settore giovanile e scuola calcio del Mercatale: Esordienti, Primi Calci e Piccoli Amici. Per il paese della Val di Pesa è una grande impresa allestire delle squadre giovanili e va applaudito l’impegno della dirigenza e staff tecnico del club verdenero. L’obiettivo dichiarato della società è evidenziato in uno slogan: ‘Facciamo divertire questi ragazzi in un ambiente sano e sicuro.’ Grande festa presso la sede e il campo sportivo in via dei Cofferi a Mercatale per tutti i tesserati con una bella coreografia offerta dai mini calciatori in maglia neroverde, con la presenza di tantissimi genitori e sostenitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

