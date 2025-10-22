Giovani medici e odontoiatri giurano | 176 professionisti entrano in corsia | FOTO

Una giornata di grande emozione e partecipazione quella che ha visto protagonisti ieri (21 ottobre) i neo iscritti all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. Presso l’Hotel Plaza, gremito di colleghi, familiari e autorità, si è svolta la tradizionale Cerimonia del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

