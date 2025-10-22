Giovani da Focsiv 632 posizioni aperte per il servizio civile all’estero nel 2026

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono  632 le posizioni per il servizio civile allestero  proposte per il 2026 da  Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale  di ispirazione cristiana: lo ha riferito  Lucia De Smaele,  rappresentante della rete, in occasione di un convegno nella sede dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). “Al momento, con l’ultimo bando,  i nostri volontari in giro per il mondo sono 577 ” ha sottolineato la responsabile. “Per il prossimo anno abbiamo presentato come rete 632 posizioni all’estero,  su un totale di 1.700;  si tratta beninteso di progetti in fase di valutazione da parte del dipartimento delle Politiche giovanili e il servizio civile universale e andrà poi considerata anche la sicurezza del Paese dove vorremmo realizzare i progetti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Giovani Focsiv 632 Posizioni