Giovani da Focsiv 632 posizioni aperte per il servizio civile all’estero nel 2026

Sono 632 le posizioni per il servizio civile all’estero proposte per il 2026 da Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana: lo ha riferito Lucia De Smaele, rappresentante della rete, in occasione di un convegno nella sede dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). “Al momento, con l’ultimo bando, i nostri volontari in giro per il mondo sono 577 ” ha sottolineato la responsabile. “Per il prossimo anno abbiamo presentato come rete 632 posizioni all’estero, su un totale di 1.700; si tratta beninteso di progetti in fase di valutazione da parte del dipartimento delle Politiche giovanili e il servizio civile universale e andrà poi considerata anche la sicurezza del Paese dove vorremmo realizzare i progetti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it