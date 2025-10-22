Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie al consiglio regionale Lazio presentate le iniziative nazionali

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie che ricorre il 22 ottobre, i volontari dell'Associazione Lea (Libera l’Espressione Autentica) e di Psicodizione Onlus scendono in campo con una vasta serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica, superare i pregiudizi e promuovere una maggiore comprensione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

