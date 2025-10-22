Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli Lei replica | Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri – Il video

Si torna a parlare de Il Signore degli Anelli. Anche in Aula. Durante la discussione generale alla Camera dei deputati, in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre, il deputato Davide Faraone, di Italia Viva, ha paragonato la presidente del Consiglio a Gollum, il personaggio de Il Signore degli Anelli, creato da J.R.R. Tolkien, scrittore per cui la premier non ha mai nascosto la propria passione. «Giorgia Meloni pare riconoscersi sempre di più in Gollum – incalza Farone – sembra vittima di uno sdoppiamento di personalità in cui dimentica costantemente quello che fa rispetto a quello che ha detto in passato». 🔗 Leggi su Open.online

