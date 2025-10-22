Giorgia Meloni in Parlamento la posizione dell' Italia in vista del Consiglio europeo

In vista del Consiglio europeo del 23 ottobre, Giorgia Meloni si reca al Senato e alla Camera per le consuete Comunicazioni. Lì, la presidente del Consiglio ribadirà che l’Italia resterà a fianco di Kiev con l’obiettivo di raggiungere una pace "giusta e duratura". Il suo discorso seguirà, come di consueto, la scaletta del vertice Ue, cui seguirà, venerdì, una nuova riunione del gruppo dei Volenterosi con Zelensky. Tra i temi che verranno trattati nel Consiglio europeo dovrebbe esserci sono anche i dazi americani. Meloni ha più volte sottolineato che sui dazi la competenza è della Commissione e l’Italia non ha alcuna trattativa sottobanco in corso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

