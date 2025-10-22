Giorgia Meloni al Senato | Pronti a riconoscere la Palestina quando Hamas sarà disarmata ed esclusa il sostegno a Kiev non cambia – Gli aggiornamenti

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata oggi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre. Nel pomeriggio si sposterà alla Camera. La premier parte subito rivendicando il terzo anniversario del governo: “L’Italia è tornata dove merita di stare, cioè in Serie A. Questo permette all’Italia di presentarsi con autorevolezza al Consiglio europeo”. La crisi in Palestina. Palestina ed Ucraina saranno i primi problemi di cui si parlerà al Consiglio europeo. “Il recente piano in 20 punti sulla pace a Gaza, avanzato da Donald Trump, è frutto di un lavoro diplomatico a cui ha contribuito l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

