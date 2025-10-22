Giorgia ad Affari Tuoi firma il record di cambi accettati e si salva sul finale | Devo aiutare mia mamma

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finale sofferto per Giorgia ad Affari Tuoi: la pacchista della Lombardia dopo quattro cambi accettati, è riuscita a tornare a casa con 20mila euro. "Aiutare mia mamma è la mia priorità, le devo tutto", il racconto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

giorgia affari tuoi firmaGiorgia ad Affari Tuoi firma il record di cambi accettati e si salva sul finale: “Devo aiutare mia mamma” - Finale sofferto per Giorgia ad Affari Tuoi: la pacchista della Lombardia dopo quattro cambi accettati, è riuscita a tornare a casa con 20mila euro. Scrive fanpage.it

giorgia affari tuoi firmaQuanto ha vinto Giorgia dalla Lombardia ad Affari Tuoi mercoledì 22 ottobre - Siamo arrivati alla quarantacinquesima puntata di questa edizione di Affari Tuoi, sempre guidata dall’inconfondibile stile di Stefano De Martino. Lo riporta alphabetcity.it

giorgia affari tuoi firmaAffari Tuoi, la Lombardia in gioco con Giorgia Banfi di Caronno Pertusella - La 33enne guest relation manager di un hotel a 5 stelle partecipa alla puntata del 22 ottobre insieme al fratello Edoardo ... Scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Affari Tuoi Firma