Giorgetti | pensioni minime per 1,1 mln

Servizitelevideo.rai.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.25 "La legge di Bilancio per il 2026 proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti a reddito medio". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Giorgetti durante il Question Time alla Camera. Poi sulle pensioni minime precisa: l'intervento riguarda circa 1,1 milioni di pensionati e "non solo gli over70". E sulle banche: la Manovra prevede un "sostanziale contributo" da 4 mld e "parlare di extraprofitti sarebbe riduttivo, se non erroneo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giorgetti pensioni minime 11Giorgetti,pensioni minime per 1,1 milioni,non solo a over70 - "Relativamente alle pensioni minime, l'intervento interessa i pensionati in condizioni di disaggio effettivo e non riguarda pertanto solo i pensionati con più di 70 anni. Scrive ansa.it

Manovra: Giorgetti, pensioni minime per 1,1 milioni, non solo a over70 - "Relativamente alle pensioni minime, l'intervento interessa i pensionati in condizioni di disagio effettivo e non riguarda pertanto solo i pensionati con piu ... Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

giorgetti pensioni minime 11Pensioni minime, nel 2026 arriva un altro aumento. Ecco il nuovo importo - Durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio 2026, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un nuovo incremento delle pensioni minime. money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Pensioni Minime 11