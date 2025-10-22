Giorgetti | pensioni minime per 1,1 mln
16.25 "La legge di Bilancio per il 2026 proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti a reddito medio". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Giorgetti durante il Question Time alla Camera. Poi sulle pensioni minime precisa: l'intervento riguarda circa 1,1 milioni di pensionati e "non solo gli over70". E sulle banche: la Manovra prevede un "sostanziale contributo" da 4 mld e "parlare di extraprofitti sarebbe riduttivo, se non erroneo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
