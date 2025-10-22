Giorgetti dalla manovra un risultato straordinario | Deficit sotto il 3% e fuori dalla infrazione europea già nel 2026
La manovra finanziaria regala all’Italia un risultato straordinario. Il rapporto tra deficit e PIL scende sotto il 3% e l’Italia si avvia ad uscire dalle infrazioni Ue. La dimostrazione della tenuta dei conti pubblici come ha sottolineato, con orgoglio, il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti. Le parole del ministro. Voglio richiamare l’importanza del percorso di risanamento finanziario che porterà il deficit sotto il 3% e, auspicabilmente, l’Italia fuori dalla procedura europea per il deficit eccessivo, speriamo già nel 2026, così come il miglioramento del rating sovrano e la discesa lineare dello spread ridottosi di 170 punti base in tre anni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
