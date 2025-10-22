Giordani guiderà Prosieben Mfe al vertice della tv tedesca
Mfe-Mediaset inizia la sua nuova vita: Marco Giordani è da ieri il nuovo ceo di ProsiebenSat1, l'emittente tv tedesca di cui Mfe controlla il 75,6 per cento. Una nomina mirata al rilancio del gruppo bavarese, che però rappresenta anche l'antipasto di una più profonda revisione della governance della holding presieduta da Pier Silvio Berlusconi. Revisione necessaria per adattare funzioni e ruoli alle nuove dimensioni di un gruppo che, con l'operazione tedesca, ha più che raddoppiato il proprio consolidato, da 3 a quasi 7 miliardi, diventando la prima media company d'Europa, attiva sui tre grandi mercati di Italia (con Mediaset), Spagna (Mediaset Espana) e Germania (Prosiebensat, che ha portato in dote anche la presenza in Austria e Svizzera), con un bacino di 300 milioni di utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
