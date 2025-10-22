Gioielli maxi | le tendenze Autunno Inverno e la nuova estetica dell’eccesso

Life&People.it Il gioiello torna a reclamare la scena. Dopo anni di minimalismo diffuso e silhouette pulite, l’ornamento riconquista il suo ruolo primario e le tendenze autunno inverno per il settore dei gioielli rivelano un ritorno deciso alla teatralità, ma con consapevolezza inedita. I gioielli diventano architetture personali, talismani contemporanei che parlano di forza e identità, con una novità che non sconvolge: amati e utilizzati sia dalle donne che dagli uomini. L’era del volume non è ancora finita. Dalle passerelle di Parigi e Milano emerge un dato chiaro: le dimensioni contano di nuovo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Alle ultime sfilate la creatività più interessante era racchiusa nei gioielli. Ecco le 5 tendenze gioiello 2026 must-have

Le 5 tendenze gioiello che diventeranno la tua ossessione nel 2026, dai maxi orecchini fiore alle spille scultura da spalla - Alle ultime sfilate la creatività più interessante era racchiusa nei gioielli.

Gioielli vistosi grandi: la nuova incredibile tendenza jewels che spopola sui social - Nel 2025, i gioielli vistosi e di grandi dimensioni stanno vivendo un vero e proprio boom, diventando protagonisti sia nel mondo della moda che sui social media.

Geometrie e movimento, le tendenze gioielli autunno- inverno 2025/2026 - È artefatto culturale e tecnologico, linguaggio multidimensionale, simbolico, modulare, emozionale.