Una saracinesca squarciata come burro, le vetrine in frantumi e la solita fuga a tutto gas nel cuore della notte. Non c’è pace per le gioiellerie della provincia di Rimini. Si tratta del terzo colpo – tra riusciti e tentati – nell’arco di due settimane. Questa volta a finire nel mirino è stata la gioielleria Baldacci, in viale Dante a Riccione. Il sospetto degli investigatori è che, dietro l’ennesima spaccata andata in scena nel Riminese, ci sia l’ombra di una stessa banda, diventata l’incubo dei gioiellieri di mezza provincia. Il modus operandi è infatti lo stesso scelto per i precedenti blitz di Cattolica e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioiellerie nel mirino. La ’banda dell’Audi nera’ in azione a Riccione: terzo colpo in pochi giorni