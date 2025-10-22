Gioco de L’Eco il 27 ottobre l’adesivo colorato Per gli abbonati digitali giovedì 23 l’e-mail
IL CONCORSO. Sabato 25 e domenica 26 ottobre acquistando il giornale si troverà la cartella per giocare. Lunedì 27 il numero fortunato e il primo bollino: in palio una Suzuki e 175 buoni shopping. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
La stagione teatrale si apre martedì 28 ottobre con "Iliade. Il gioco degli dei", con Alessio Boni e Antonella Attili: i biglietti sono disponibili nei nostri uffici di Via Liguria e su Ticketone (modalità "Stampa@Casa" - link diretto: https://www.ticketone.it/search/?affiliat - facebook.com Vai su Facebook