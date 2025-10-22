Giochi semaforo verde del Cen sullo standard europeo nel gaming e betting

(Adnkronos) – A Bruxelles dove il Comitato Europeo di Normazione (Cen) ha approvato la pubblicazione del primo standard a tutela dei consumatori di giochi e scommesse online e la notizia è accolta con favore dall’Associazione Europea dei Giochi e delle Scommesse (Egba) promotrice dell’iniziativa. Esprimono soddisfazione anche l’Ente Italiano di Normazione (Uni) e LOGiCO soprattutto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

