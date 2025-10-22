Gio Evan disco e tour | Fondamentale non rispondere ‘presente’ all’appello dei maligni

Milano, 22 ottobre 2025 - Un disco, doppio, e un tour. Comincia il 28 ottobre dal Teatro San Domenico di Crema ‘L’affine del mondo’, il nuovo tour di Gio Evan. Un tour che continua il 29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, il 30 al Comunale di Belluno, il 31 al Santa Chiara di Trento, il 6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena, 9 agli Arcimboldi di Milano, il 10 al Verdi di Firenze, l’11 al Moderno di Grosseto, il 17 al Filarmonico di Verona, il 18 al Colosseo di Torino, il 25 al Duse di Bologna, il 26 all’Ivo Chiesa di Genova, il 29 alla Fenice di Senigallia, il 30 al Teatro Massimo di Pescara, il 4 dicembre alla PalaUnical di Mantova, il 9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli, il 10 al Teatroteam di Bari, l’11 al Garden di Rende, il 12 al Metropolitan di Catania, il 13 al Golden di Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gio Evan, disco e tour: “Fondamentale non rispondere ‘presente’ all’appello dei maligni”

