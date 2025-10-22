Gintoneria Lacerenza e Nobile patteggiano | confiscati 900mila euro per il risarcimento

Il giudice per le indagini preliminari di Milano Marta Pollicino ha accolto e ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Stefania Nobile, a 3 anni. La coppia, difesa dall'avvocato Liborio Cataliotti, era stata arrestata lo scorso 4 marzo nell'ambito dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Francesca Crupi e dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza sulla Gintoneria di via Napo Torriani a Milano e sul privé La Malmaison relativamente a un presunto giro di droga e prostituzione. Il gip ha al contempo disposto la confisca di 900mila euro per coprire le spese di risarcimento, optando per la messa all'asta delle bottiglie di champagne e di alcolici nonché degli arredi sequestrati all'interno del locale, e per la requisizione di decine di migliaia di euro rinvenuti sui conti dei due indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: confiscati 900mila euro per il risarcimento

