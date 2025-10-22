Gintoneria caso chiuso | la decisione di Lacerenza e Nobile

Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 3 anni. Entrambi sono stati arrestati il 4 marzo 2025 nell’ambito dell’inchiesta sulla Gintoneria e su un presunto giro di prostituzione e droga. Dopo il patteggiamento scatterà anche un risarcimento superiore a 900 mila euro. Si tratta del valore stimato delle bottiglie di champagne e alcolici sequestrate alla Gintoneria, locale di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale a Milano. Ora saranno messe all’asta. Lacerenza potrà di essere affidato in prova ai servizi sociali e di potersi disintossicare in una comunità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

