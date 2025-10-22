Ginnastica artistica quanto mancano le gare a squadre ai Mondiali… Ma la corsa alle Olimpiadi sta per ripartire!

I Mondiali di ginnastica artistica in anno post-olimpico si distinguono da ormai vent'anni per una peculiarità: sono riservati esclusivamente agli individualisti e non prevedono la gara a squadre. La rassegna iridata che si disputa nella stagione successiva ai Giochi è rivolta agli specialisti e ogni Nazione può essere rappresentata da massimo quattro donne e sei uomini, schierando fino a tre interpreti per ogni attrezzo. L'intento è quello di dare meno pressione ai vari Paesi, consentendo agli atleti di punta di rifiatare un po' dopo le fatiche a cinque cerchi e permettendo ai Direttori Tecnici di osare un pochino, sperimentando e lanciando nuovi ginnasti senza la pressione che comporta un team event.

