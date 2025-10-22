Gila Inter l’addio alla Lazio del difensore è sempre più vicino | nerazzurri alla finestra ma la concorrenza non manca!

Inter News 24 Ecco i club interessati a lui. Una prestazione da migliore in campo per tenere in piedi la Lazio. Mario Gila è stato il protagonista assoluto nel pareggio per 0-0 ottenuto dai biancocelesti sul difficile campo dell’Atalanta, un muro invalicabile che ha spento le iniziative degli attaccanti bergamaschi. Eppure, nonostante un rendimento in costante crescita, il futuro del difensore spagnolo nella Capitale è tutt’altro che certo. Arrivato nell’estate del 2022 dal Real Madrid per 6 milioni di euro (con i Blancos che mantengono il 50% sulla futura rivendita), il classe 2000 è legato al club di Claudio Lotito da un contratto fino al giugno 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gila Inter, l’addio alla Lazio del difensore è sempre più vicino: nerazzurri alla finestra, ma la concorrenza non manca!

Argomenti simili trattati di recente

#Inter, guarda che #Gila! Il difensore è l'MVP di #AtalantaLazio - X Vai su X

Schira: “L’Inter sta monitorando il difensore della Lazio, Mario Gila. Il difensore attualmente non ha un accordo per prolungare il suo contratto con la Lazio, che scade nel 2027.” - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Gila prepara l'addio a fine stagione: nuove voci di mercato su Inter e Milan - Mario Gila ha tenuto in piedi la Lazio domenica scorsa a Bergamo sul campo dell' Atalanta, frenata sul pareggio per 0- Lo riporta msn.com

Calciomercato Lazio, rifiutata un’offerta dalla Premier in estate: il retroscena - Calciomercato Lazio | Il rendimento di Mario Gila è diventato uno degli elementi più rassicuranti nel sistema tattico di ... news-sports.it scrive

Gila può lasciare la Lazio al termine della stagione, Milan e Inter sono interessate al difensore centrale spagnolo - Gila può lasciare la Lazio al termine della stagione, Milan e Inter sono interessate al difensore centrale spagnolo Il futuro di Mario Gila, giovane e promettente difensore centrale spagnolodella Lazi ... Riporta milannews24.com