Gil Puche Juventus novità sul recupero del difensore classe 2006 | gli aggiornamenti svelati direttamente da Brambilla

Gil Puche Juventus, Brambilla fa il punto sul recupero del giovane talento: si lavora sulla velocità, il rientro è previsto a inizio novembre. Una sconfitta amara nel recupero contro il Campobasso, ma la testa è già rivolta al futuro e al recupero degli uomini infortunati. Al termine della partita, l’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha fatto il punto sulla situazione di Jesus Gil Puche, giovane talento spagnolo fermo ai box da qualche settimana. Le notizie sono incoraggianti, ma il tecnico ha voluto frenare gli entusiasmi, sottolineando come il percorso di rientro richieda ancora un po’ di pazienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

