Giardini di Brignole intitolati a Gino Strada ok dal consiglio comunale

In consiglio comunale è stata discussa la mozione presentata dalla consigliera del Pd Vittoria Canessa Cerchi e da tutti i consiglieri del gruppo consiliare Partito Democratico per intitolare una parte dei giardini di Brignole a Gino Strada. Un atto che impegna sindaca e giunta a "Intitolare, nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Approvata l'intitolazione di uno spazio tra i giardini di Brignole, con la Giunta impegnata a chiedere una deroga ministeriale. Fratelli d’Italia si astiene: "Intitolazione fortemente politica e politicizzata" - facebook.com Vai su Facebook

Giardini di Brignole intitolati a Gino Strada, ok dal consiglio comunale - Con i voti della maggioranza e di Noi Moderati è stata approvata la mozione presentata del Pd, l'intitolazione riguarderà la porzione tra piazza Verdi e via Paolo Thaon di Revel ... Scrive genovatoday.it

Brignole, accanto a viale Ugo Venturini i Giardini Gino Strada: proposta del Pd - I Giardini Gino Strada andrebbero quindi intitolati accanto a viale Ugo Venturini, l’operaio genovese e padre di famiglia 32enne, volontario della Croce Rossa e militante missino, colpito a morte da ... Riporta ligurianotizie.it

Genova intitolerà uno spazio pubblico a Gino Strada: scelta un’area dei giardini di Brignole - Approvata la mozione di Canessa Cerchi (Pd): "Valore simbolico per una zona dimenticata". Scrive msn.com