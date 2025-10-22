Giappone la neopremier Takaichi | avrò discussioni franche con Trump
https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Giappone-la-neopremier-Takaichi-avro-discussioni-franche-con-Trump20251021video19290460.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Borse oggi cercano il riscatto di oro e argento. In Giappone la neo premier sfoggia nuovi sostegni. A Milano occhio a Unicredit - X Vai su X
"Per elevare le relazioni con gli Stati Uniti a livelli più alti" Tokyo, 21 ott. (askanews) - Sanae Takaichi, prima donna a essere nominata primo ministro del Giappone, ha dichiarato di voler avere "discussioni fanche" con il presidente degli Stati Uniti Donald Trum - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, la neopremier Takaichi: avrò discussioni franche con Trump - Sanae Takaichi, prima donna a essere nominata primo ministro del Giappone, ha dichiarato di voler avere ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Giappone: Sanae Takaichi eletta leader dei liberali, probabile prima donna premier - Per la prima volta, una donna e' pronta a governare il Giappone: Sanae Takaichi, nazionalista radicale, e' stata ... Da ilsole24ore.com
Giappone: Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima donna premier - Takaichi sostituisce il primo ministro Shigeru Ishiba alla guida dell'LDP, mentre il partito spera di riconquistare il sostegno dell'opinione pubblica e di rimanere al potere dopo le gravi sconfitte ... Come scrive it.euronews.com