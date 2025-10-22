Gianluigi Nuzzi spiato | E’ in atto un assedio elettronico alla libertà d’informazione

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il problema non è che qualcuno ha spiato me. Il problema è che in questo paese i giornalisti vengono regolarmente spiati”. Gianluigi Nuzzi, reporter d’inchiesta e conduttore di Dentro la notizia, è tra le migliaia di persone messe sotto controllo e sorvegliate tra il 2007 e il 2014 con il software prodotto da un’azienda indonesiana chiamata First Wap. Sapevi di essere spiato? Ero controllato mentre scrivevo “ Sua Santità: le carte segrete di Benedetto XVI “, tra maggio e giugno del 2012. Mi occupavo di documenti che stavano sulle scrivania di un papa e che parlavano di malversazioni e malaffare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gianluigi nuzzi spiato e8217 in atto un assedio elettronico alla libert224 d8217informazione

© Ilfattoquotidiano.it - Gianluigi Nuzzi spiato: “E’ in atto un assedio elettronico alla libertà d’informazione”

Leggi anche questi approfondimenti

gianluigi nuzzi spiato e8217“Gianluigi Nuzzi spiato ai tempi del libro ‘Vaticano Spa’. Nel mirino anche ex premier, banchieri, miliardari russi e celebrità come Jared Leto” - E' quanto emerge dall'inchiesta "Surveillance Secrets" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gianluigi Nuzzi conduce "Dentro la notizia", chi è: età, carriera, vita privata, moglie, figli, Vatileaks, la cicatrice, l'incidente, il teatro e i libri - Gianluigi Nuzzi è nato a Milano il 3 giugno 1969 (ha 56 anni) e ha vissuto un'infanzia complicata, caratterizzata dal divorzio dei suoi genitori che lo segnò molto. Segnala ilmessaggero.it

Gianluigi Nuzzi, il debutto con Dentro la Notizia: il messaggio di Myrta Merlino - Il 1° settembre abbiamo detto ufficialmente “addio” a Pomeriggio Cinque per trovare Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Gianluigi Nuzzi Spiato E8217