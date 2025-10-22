Gianluigi Nuzzi spiato | E’ in atto un assedio elettronico alla libertà d’informazione
“Il problema non è che qualcuno ha spiato me. Il problema è che in questo paese i giornalisti vengono regolarmente spiati”. Gianluigi Nuzzi, reporter d’inchiesta e conduttore di Dentro la notizia, è tra le migliaia di persone messe sotto controllo e sorvegliate tra il 2007 e il 2014 con il software prodotto da un’azienda indonesiana chiamata First Wap. Sapevi di essere spiato? Ero controllato mentre scrivevo “ Sua Santità: le carte segrete di Benedetto XVI “, tra maggio e giugno del 2012. Mi occupavo di documenti che stavano sulle scrivania di un papa e che parlavano di malversazioni e malaffare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
