Gianluigi Nuzzi spiato ai tempi del libro ‘Vaticano Spa’ Nel mirino anche ex premier banchieri miliardari russi e celebrità come Jared Leto

I telefoni di migliaia di persone sono stati tracciati utilizzando la tecnologia di un’azienda indonesiana chiamata First Wap. E’ quanto emerge dall’inchiesta “Surveillance Secrets”, coordinata dall’organizzazione investigativa Lighthouse Reports e pubblicata tra gli altri da Haaretz. First Wap è stata tra le prime aziende a vendere soluzioni di sorveglianza per cellulari ed è considerata una delle fondatrici di quella che oggi viene definita l’industria dell’ intelligence digitale. E oggi i suoi prodotti sono stati utilizzati anche da clienti privati, non solo dai governi. Fondata dall’austriaco Josef Fuchs a Giacarta nel 1995, First Wap inizialmente commercializzava servizi Sms. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gianluigi Nuzzi spiato ai tempi del libro ‘Vaticano Spa’. Nel mirino anche ex premier, banchieri, miliardari russi e celebrità come Jared Leto”

