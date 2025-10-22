Gianluca Quacquarini Si lancia la proposta | Avs diventi un vero contenitore politico e non sia solo un' alleanza elettorale
ANCONA – Nel centrosinistra proseguono le analisi post sconfitta alle elezioni regionali. A scrivere è oggi Gianluca Quacquarini, ex consigliere comunale ad Ancona, iscritto a Sinistra Italiana e quantomai vicino ad Andrea Nobili, eletto consigliere come indipendente nelle liste di Alleanza Verdi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
