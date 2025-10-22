Giani e i tormenti della nuova giunta Galletti in bilico avanza Romanelli Vertice col Pd | c’è un nome esterno
Firenze, 22 ottobre – Per dieci anni ha fatto opposizione in Regione al Pd. Ora il M5s, per effetto del campo largo, è pronto a entrare in maggioranza. Ma mica è così certo che sia Irene Galletti a entrare nella giunta bis di Eugenio Giani. Il timbro sul nome arriverà direttamente da Giuseppe Conte, ma quello della coordinatrice regionale dei 5Stelle (al terzo mandato solo grazie alla deroga concessa dal nazionale) è divenuto d’un tratto ballerino nel borsino del toto giunta, insidiato a quanto pare dall’eletto fiorentino Luca Rossi Romanelli. La poltrona scotta e a bramarla c’è pure il terzo litigante Lorenzo Masi, capogruppo in Palazzo Vecchio, nonostante la mancata elezione a consigliere regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
