Giacomo D’Amico responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Snam
Giacomo D’Amico è scelto come nuovo responsabile Relazioni Esterne, Comunicazione e Affari Istituzionali di Snam, un incarico strategico finora ricoperto ad interim dall’a.d. Agostino Scornajenchi. Questo passaggio segna un punto fermo nella definizione della nuova governance aziendale, in linea con il percorso di rinnovamento intrapreso dal vertice da maggio 2025. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Giacomo D’Amico è il nuovo direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Affari istituzionali di Snam - Giacomo D'Amico, 53 anni, entra in Snam portando con sé una vasta esperienza nell'ambito delle relazioni istituzionali. fortuneita.com scrive