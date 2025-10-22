Giacomo D’Amico responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Snam

Giacomo D’Amico è scelto come nuovo responsabile Relazioni Esterne, Comunicazione e Affari Istituzionali di Snam, un incarico strategico finora ricoperto ad interim dall’a.d. Agostino Scornajenchi. Questo passaggio segna un punto fermo nella definizione della nuova governance aziendale, in linea con il percorso di rinnovamento intrapreso dal vertice da maggio 2025. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

