Giaà premiato con la Palma d’oro a Cannes il film del regista iraniano è un racconto di libertà dopo mesi passati in prigione a Evin
( a skanews) – Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Jafar Panahi: il grande regista iraniano presenta al pubblico il suo nuovo film, Un semplice incidente, che ha ottenuto la Palma d’Oro quest’anno a Cannes e che dal 6 novembre sarà nei cinema italiani. La Festa ha assegnato a Panahi il Premio alla Carriera, che gli verrà consegnato da Giuseppe Tornatore, mentre domani l’autore de Il palloncino bianco, Il cerchio, Gli orsi non esistono, Taxi Teheran terrà una Masterclass. Roma Film Fest 2025: i look più belli. guarda le foto Festival del Cinema di Roma, premiato il regista iraniano. Panahi ha realizzato Un semplice incidente dopo essere uscito dalla prigione di Evin, dove è stato recluso dal luglio 2022 al febbraio 2023. 🔗 Leggi su Iodonna.it
