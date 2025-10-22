Ghoulam fa un nome che cambia il destino bianconero | Senza di lui la Juventus è in difficoltà! A chi ha fatto riferimento!

Ghoulam, ex terzino, ha parlato così a Sky in vista della partita della Juventus contro il Real Madrid in Champions League. Le sue parole. Un allarme che arriva da chi, la Juventus, l’ha affrontata tante volte da avversario. Nel giorno della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, l’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha analizzato la sfida dagli studi di Sky Sport, individuando nell’assenza di Gleison Bremer il vero tallone d’Achille dei bianconeri. “Senza Bremer, Juve in difficoltà”. « Senza Bremer la Juve è in difficoltà ». La sentenza di Ghoulam è netta. L’assenza del leader difensivo brasiliano, fermato da un grave infortunio al menisco, è una tegola pesantissima che priva la squadra di Igor Tudor del suo pilastro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

