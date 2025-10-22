GF Domenico | fidanzata fa il panico minacce e insulti a Benedetta

Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, si starebbe lasciando andare a una serie di attacchi contro Benedetta Stocchi. Secondo gli screen condivisi dai fan del programma sui social network, a quanto pare la donna su TikTok starebbe chiedendo ai telespettatori di eliminare la giovane gieffina per avere un confronto faccia a faccia. Tra parole pesanti e minacce, Valentina non si placa e diventa una iena, stando a questi screen. La donna è diventata una furia nel vedere il fidanzato ancora avvinghiato alla Stocchi. Ma anziché prendersela con lui, preferisce passare all’attacco contro Benedetta. 🔗 Leggi su Latuafonte.com