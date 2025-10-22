Il magistrato Giuseppe Cricenti in libreria con ‘Il mercato del ventre – Il caso della maternità surrogata ‘. Nell’opera il delicato tema della gestazione per altri. Pratica che nella sua forma a pagamento è reato in Italia e dal 2024 “reato universale”. Una pratica, come spiega Cricenti, che “arriva anche a costare 120-130mila dollari. Opportunità di questo fenomeno? Solo nella maturità surrogata di tipo altruistico. Cioè senza agenzie e con la gestante che si presta per solidarietà”. Alla presentazione del libro di Cricenti personalità trasversali del mondo politico, dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri alla senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gestazione per altri, esce il libro del giudice Cricenti 'Il mercato del ventre'