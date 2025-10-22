Gerry Scotti imbattibile contro De Martino | il consigliere speciale dietro al successo

Dilei.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino ha definito Gerry Scotti come il “senatore” della televisione. E con ogni ragione: zio Gerry è sempre stato tra i conduttori di punta, tra i volti più familiari e riconoscibili. E il 2025 è decisamente il suo anno: la “rivoluzione” che si è tenuta a Mediaset lo ha visto come diamante della stagione, con il ritorno di un programma cult come La Ruota della Fortuna. Le novità apportate hanno funzionato; in estate il boom, poi lo scontro con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, e infine il risultato favorevole. La Ruota piace, e dietro al successo di Zio Gerry ci sarebbe un consigliere molto speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

gerry scotti imbattibile contro de martino il consigliere speciale dietro al successo

© Dilei.it - Gerry Scotti imbattibile contro De Martino: il “consigliere speciale” dietro al successo

Argomenti simili trattati di recente

gerry scotti imbattibile controGerry Scotti imbattibile contro De Martino: il “consigliere speciale” dietro al successo - Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” sono ormai imbattibili, e dietro al successo c’è un consigliere speciale: il figlio Edoardo ... Riporta dilei.it

gerry scotti imbattibile controAscolti tv del 16 ottobre, Michelle Hunziker contro Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi - Ma “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” tengono banco: chi vince gli ascolti? Come scrive dilei.it

gerry scotti imbattibile controAmadeus si allea con Gerry Scotti: il gesto “contro” Stefano De Martino - Continuano le scintille a distanza tra i rivali di Rai e Mediaset, Gerry Scotti e Stefano De Martino. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Imbattibile Contro