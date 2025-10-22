Stefano De Martino ha definito Gerry Scotti come il “senatore” della televisione. E con ogni ragione: zio Gerry è sempre stato tra i conduttori di punta, tra i volti più familiari e riconoscibili. E il 2025 è decisamente il suo anno: la “rivoluzione” che si è tenuta a Mediaset lo ha visto come diamante della stagione, con il ritorno di un programma cult come La Ruota della Fortuna. Le novità apportate hanno funzionato; in estate il boom, poi lo scontro con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, e infine il risultato favorevole. La Ruota piace, e dietro al successo di Zio Gerry ci sarebbe un consigliere molto speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti imbattibile contro De Martino: il “consigliere speciale” dietro al successo