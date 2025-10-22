Genova muore nel carcere di Torino per un infarto il detenuto obeso che faceva fatica a stare dentro una cella
L'uomo aveva girato per le case circondariali di mezza Italia in attesa di sistemazione. Anche a Marassi. Neppure in casa del fratello lo spazio era adeguato La sua storia era diventata un caso: per lui non c’era posto adeguato in carcere, perché nessuna cella era attrezzata in modo da ospita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
