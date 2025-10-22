Genova muore nel carcere di Torino per un infarto il detenuto obeso che faceva fatica a stare dentro una cella

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo aveva girato per le case circondariali di mezza Italia in attesa di sistemazione. Anche a Marassi. Neppure in casa del fratello lo spazio era adeguato La sua storia era diventata un caso: per lui non c’era posto adeguato in carcere, perché nessuna cella era attrezzata in modo da ospita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova muore nel carcere di torino per un infarto il detenuto obeso che faceva fatica a stare dentro una cella

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, muore nel carcere di Torino per un infarto il detenuto obeso che faceva fatica a stare dentro una cella

Contenuti che potrebbero interessarti

genova muore carcere torinoFrancesco De Leo, detenuto obeso muore a Torino. «Non c’era sistemazione idonea» - È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno Francesco De Leo, un detenuto 51enne originario di Brindisi, pugliese di 51 anni che pesava circa 265 chili. Riporta ilmattino.it

genova muore carcere torinoMuore Francesco De Leo, il detenuto obeso pesava 265 chili: «Mai un’ora d’aria, nessuno lo aiutava ad alzarsi» - In carcere dormiva su una branda con un materasso sottilissimo ... Si legge su msn.com

Muore in carcere il detenuto obeso, cella speciale per i suoi 260 chili - È morto nel carcere di Torino “Lorusso e Cutugno” un detenuto pugliese di 50 anni che pesava circa 265 chili. Si legge su lospiffero.com

Cerca Video su questo argomento: Genova Muore Carcere Torino