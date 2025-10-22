Genova la procura chiede di arrestare 26 anarchici accusati di devastazione | il gip dice no

La procura di Genova ha chiesto l’arresto di 26 anarchici, che avevano partecipato alla manifestazione organizzata due giorni dopo lo sgombero dell’ex Latteria Occupata. Durante il corteo del 5 maggio 2024 si erano verificati momenti di tensione e alcuni manifestanti si erano riversati nelle vie del centro danneggiando abitazioni, negozi e autovetture, tra cui una della Polizia. Nel mirino degli antagonisti anche diversi edifici storici del circuito dei Rolli, tra cui Palazzo Pallavicini Cambiaso, Palazzo Lomellino e Palazzo Spinola. Colpiti anche Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. Nemmeno gli immobili in via Cairoli, piazza Banchi e via San Lorenzo sono stati risparmiati dal vandalismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

