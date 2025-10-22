La procura di Genova ha chiesto l’arresto di 26 anarchici, che avevano partecipato alla manifestazione organizzata due giorni dopo lo sgombero dell’ex Latteria Occupata. Durante il corteo del 5 maggio 2024 si erano verificati momenti di tensione e alcuni manifestanti si erano riversati nelle vie del centro danneggiando abitazioni, negozi e autovetture, tra cui una della Polizia. Nel mirino degli antagonisti anche diversi edifici storici del circuito dei Rolli, tra cui Palazzo Pallavicini Cambiaso, Palazzo Lomellino e Palazzo Spinola. Colpiti anche Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. Nemmeno gli immobili in via Cairoli, piazza Banchi e via San Lorenzo sono stati risparmiati dal vandalismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova, la procura chiede di arrestare 26 anarchici accusati di devastazione: il gip dice no