Genova inseguimento nella notte in Corso Europa | due denunciati dopo la fuga su uno scooter rubato

Due uomini denunciati per ricettazione e resistenza dopo un inseguimento notturno in scooter rubato tra Corso Europa e via Torti a Genova. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Genova, inseguimento nella notte in Corso Europa: due denunciati dopo la fuga su uno scooter rubato

Altre letture consigliate

Su La Voce di Genova è on line uno splendido articolo di Isabella Rizzitano, che mi ha posto qualche domanda sui due ultimi libri, "Matoaka" (Giunti Editore), albo illustrato da Vanja Jambrek, e "Sulle tracce della verità" (Pelledoca editore), romanzo thriller. Qu - facebook.com Vai su Facebook

Genova, inseguimento nella notte in Corso Europa: due denunciati dopo la fuga su uno scooter rubato - Due uomini denunciati per ricettazione e resistenza dopo un inseguimento notturno in scooter rubato tra Corso Europa e via Torti a Genova. Scrive virgilio.it

In sella a uno scooter rubato, vedono la polizia e scappano: rocambolesco inseguimento - È successo in corso Europa nella notte: intimato l’alt, i due passeggeri dello scooter anziché fermarsi hanno dato il via a una fuga ad alta velocità ... Come scrive genovatoday.it

Ladro acrobata a 74 anni, arrestato a Genova dopo un inseguimento - Genova – A 74 anni si è arrampicato lungo le tubature esterne di un condominio e ha rubato in un appartamento, ma la proprietaria lo ha scoperto e, dopo averlo inseguito, lo ha fatto arrestare: è ... Da ilsecoloxix.it