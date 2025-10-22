Genoa bisogna migliorare l’attacco Come alzare il livello della squadra rossoblu? Le ultime

Genoa, Vieira a caccia di gol: serve concretezza sotto porta. Ecco la situazione attuale Il principale grattacapo che Patrick Vieira deve risolvere alla guida del Genoa è chiaro: la mancanza di gol. Escludendo la partita persa contro la Lazio, la fase difensiva della squadra rossoblù ha dimostrato una certa solidità, ma è l’attacco che continua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Genoa, Vieira: "Meriteremmo punti in più, ma se ne abbiamo due è perché dobbiamo migliorare" - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "La partita dell'anno scorso l'abbiamo dimenticata, oggi giochiamo contro i ... Si legge su tuttomercatoweb.com

