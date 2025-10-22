Gennaro Sangiuliano torna in politica | sarà candidato con Fratelli d’Italia in Campania
Gennaro Sangiuliano è pronto a tornare in politica. L’ex Ministro della Cultura del Governo Meloni, oggi corrispondente Rai da Parigi, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania nelle liste di Fratelli d’Italia. “Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania”, ha dichiarato Sangiuliano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Secondo quanto racconta, il progetto politico avrebbe preso forma già nella scorsa primavera, mentre erano in corso le trattative per il suo rientro in Rai. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
