gennaro sangiuliano si candida in campania e sfida maria rosaria boccia a colpi di voti

«Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ». Esordisce così l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Corriere della Sera. Il suo curriculum è campano, su questo non vi è dubbio, come dichiara spiegando il motivo della sua candidatura: «Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore». 🔗 Leggi su Panorama.it

