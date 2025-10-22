Gennaro Sangiuliano si candida in Campania e sfida Maria Rosaria Boccia a colpi di voti
«Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ». Esordisce così l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Corriere della Sera. Il suo curriculum è campano, su questo non vi è dubbio, come dichiara spiegando il motivo della sua candidatura: «Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore». 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gennaro Sangiuliano si candiderà alle elezioni regionali in Campania https://lettera43.it/gennaro-sangiuliano-elezioni-regionali-campania… - X Vai su X
Gennaro Sangiuliano. . Oggi a Radio Capri sono stato ospite per parlare del mio nuovo libro “Il Sultano. La vita di Recep Tayyip Erdogan”, ecco a voi un estratto dell’intervista. Vai su Facebook
Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: "Sarò capolista FdI" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: 'Sarò capolista FdI' ... Scrive tg24.sky.it
Sangiuliano candidato ma pagato dalla Rai: perché non perde lo stipendio da inviato - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà candidato al consiglio regionale della Campania per FdI e non rinuncerà al suo stipendio in Rai: i sindacati protestano ... quifinanza.it scrive
Regionali Campania, Gennaro Sangiuliano si candida capolista del partito della Meloni - L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle regionali in Campania ... Scrive policymakermag.it