Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania | Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?

«Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ». Così l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ora corrispondente Rai da Parigi replica anche alle critiche dell’opposizione per la sua nuova discesa in campo. Osservando che «mi sono già difeso citando l’articolo 51 della Costituzione. La partecipazione alla vita politica è un diritto democratico». E che «in Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti. Tutte persone di valore. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica. 🔗 Leggi su Open.online