Gennaro Sangiuliano accetta la candidatura di Fratelli d’Italia in Campania | sfida elettorale con l’ex mancata consulente Maria Rosaria Boccia

Gennaro Sangiuliano torna ufficialmente in politica. L'ex ministro della Cultura e giornalista Rai ha annunciato, in un'intervista al Corriere della Sera, di aver accettato l'invito dei vertici di Fratelli d'Italia a guidare la lista per il Consiglio regionale della Campania. "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini – ha spiegato –. Sono napoletano, nato nel centro storico, e credo sia il momento di parlare della qualità della vita di tutti". Sangiuliano ha raccontato di aver maturato la decisione lo scorso anno, confrontandosi con figure di spicco del partito come Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni, oltre che con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli.

