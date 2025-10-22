Arturo Scognamiglio, regista e interprete del testo di Michele Santeramo dedicato a Gennaro Jovine, protagonista di Napoli Milionaria. Il monologo su Gennaro Jovine indimenticabile protagonista del capolavoro di Eduardo è parte del prezioso ciclo drammaturgico ideato da Santeramo e dedicato ai grandi personaggi del teatro. Un percorso che, negli anni, ha visto alternarsi interpreti d’eccezione . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gennaro Jovine – Fantasmi, spettacolo di apertura della stagione 25-26 di Sala Assoli