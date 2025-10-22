Genesis Championship ultimo atto di regular season del DP World Tour in Corea da domani a domenica su Sky e NOW

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW Il grande golf fa tappa in Corea del Sud per il Genesis Championship, ultimo appuntamento della regular season del DP World Tour 2025. Sul percorso del Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, da giovedì 23 a domenica 26 ottobre scenderanno in campo anche tre azzurri: Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it