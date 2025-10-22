Gender ed elogio del burqa all’Edufestival di Gualtieri FdI | Deriva ideologica

Secoloditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ideologia gender a scuola avanti tutta. È il piatto forte della rassegna Edufestival promossa dal Campidoglio che ancora una volta mette lo zampino sulla formazione e l’educazione dei più piccoli. L’evento, organizzato dall’assessorato alla Scuola in collaborazione con la Sapienza di Roma si rivolge a un pubblico da 0  6 anni. Tra i temi trattati  nei panel dello “spazio pubblico di confronto, studio e co-progettazione aperto a educatrici, insegnanti, famiglie” spiccano la tutela del burqa e la teoria dei “pregiudizi di genere nel grembo materno”. Ideologia gender ed elogio del burqua all’Edufestival di Gualtieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

